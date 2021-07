Spectacle en extérieur – La saga des Lehman Brothers prend vie à La Chaux La metteuse en scène Hélène Bolanz a adapté le texte primé du dramaturge italien Stefano Massini consacré aux trois générations fondatrices de la célèbre banque. Rebecca Mosimann

La Cie du Comsi fait vivre, entre moments de danse et de chants, les membres de la famille Lehman sur trois générations. Adrien Clerc

Chacun garde en mémoire la chute en 2008 de l’empire financier des Lehman Brothers, précipitant la planète dans une de ses pires crises économiques. Au théâtre de la Ruelle à La Chaux (Cossonay), la metteuse en scène Hélène Bolanz a voulu remonter aux origines de la création de cette banque américaine à travers le texte de l’auteur et dramaturge italien Stefano Massini, prix Médicis. Un texte écrit en vers, « joyeux et sans jugement», estime Hélène Bolanz, et qui a déjà fait l’objet de plusieurs adaptations théâtrales de Paris à Québec. La version vaudoise de «La Saga des Lehman Brothers» se joue jusqu’au 17 juillet.

«Le texte de Massini retrace l’émergence du capitalisme. Comment l’argent est devenu plus important que la vie.» Hélène Bolanz, metteuse en scène

«J’adore ce texte, si humain. On vit une époque en crise, qu’elle soit sanitaire, économique ou écologique. On se rend compte qu’on arrive au bout d’un système. Mieux le comprendre permet de se poser les bonnes questions pour l’avenir. Le texte de Massini retrace l’émergence du capitalisme. Comment l’argent est devenu plus important que la vie. On le découvre en cheminant avec les trois générations de Lehman. Comment des choix et des opportunités ont conduit à l’enrichissement. Massini ne juge pas, il raconte simplement des faits à travers l’histoire de cette célèbre famille.»

Avec les comédiens de la Cie du Comsi, la metteuse en scène a choisi de diviser en deux ce spectacle d’une durée de plus de trois heures à l’origine. La Saison 1 couvre les années 1844 à 1900 et la suivante , 1900 à 2008. «Je voulais que la pièce soit accessible et la plus digeste possible . J’y ai inclus des moments de danse et de chants. C’est d’abord joyeux. Un spectacle qui parle de finance n’est pas très sexy. Mais là, on est dans une histoire humaine.»

À l’occasion de la nuit du théâtre, les vendredis 9 et 16 juillet, la saga est jouée dans son intégralité. Afin de jongler au mieux avec les restrictions sanitaires, Hélène Bolanz a choisi un lieu extérieur mais abrité au bord d’une rivière, le Paddock, à La Chaux, pour ses représentations.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.