Recyclage des déchets de chantier – La Sablière du Cannelet a trois ans pour quitter les lieux La population a refusé à plus de 65% le déclassement de ses terrains en zone industrielle. Caroline Zumbach

La sablière de Cannelet à Avusy a trois ans pour cesser ses activités suite au résultat des votations du 29 novembre. Lucien FORTUNATI

Trois ans, c’est le temps que le Conseil d’État donne à l’entreprise la Sablière du Cannelet SA pour cesser ses activités sur son site d’Avusy et rendre les terres qu’elle exploite à la nature. Cette annonce du gouvernement fait suite au refus de la population genevoise, dimanche, de déclasser une partie de sa surface d’exploitation (2,5 hectares) en zone industrielle et artisanale. Un rejet sans appel puisque 65% des Genevois ont refusé le projet au même titre que toutes les communes. Sans surprise, celles de la Champagne affichent les plus hauts taux d’opposition, Avusy avec 91% de non, Cartigny avec 88% et Avully avec près de 85%.