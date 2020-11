Lettre du jour – La Sablière du Cannelet Courrier des lecteurs

PASCAL FRAUTSCHI

Confignon, 7 novembre

Étonnantes prises de position que celles des partis genevois sur la loi pérennisant l’activité de recyclage de la Sablière du Cannelet à Avusy.

Le PLR, les Verts et les Socialistes la refusent alors que le PDC, le MCG et l’UDC y sont favorables. Plus instructif encore le fait que les Jeunes libéraux-radicaux se distancient de leurs aînés et rejoignent les Vert’libéraux pour glisser un oui dans l’urne.

Les jeunes générations ont peut-être compris qu’en matière de protection de notre environnement, la balance penche en faveur d’un maintien sur site des activités de recyclage d’une entreprise pionnière capable de traiter 25% des matériaux de démolition du canton.

Il est imaginable qu’ils se sont également dit que donner le coup de grâce à une PME familiale, employant quelques dizaines de personnes, serait particulièrement malvenu dans le contexte actuel d’hécatombe inévitable de petites entreprises en raison de la crise sanitaire. Finalement, leur jeunesse leur a probablement permis de faire abstraction d’intérêts personnels et d’étudier ce volumineux dossier sous le prisme du bénéfice que pourrait en tirer la population genevoise.

A contrario, les opposants n’ont pas cette indépendance de vue, puisqu’ils peuvent être localisés en grande majorité dans les communes de la Champagne et que, bien entendu, ce sont leur pré carré qu’ils défendent.

C’est un peu le même débat qu’en Suisse avec les éoliennes; tout le monde s’accorde à les trouver utiles dans la transition énergétique mais personne ne souhaite en avoir dans son champ de vision.

Par ailleurs, les opposants ont deux arguments que l’on pourrait qualifier de fragiles, à savoir la plus-value foncière que réaliseraient les propriétaires et le respect strict de la loi. Sur le premier point, la loi interdit tout basculement en zone constructible en cas de cessation d’activité de la sablière, donc pas de spéculation potentielle. Quant à cette dérogation légale, il n’y a aucun risque de créer un précédent puisqu’il s’agit d’une situation absolument unique dans le canton.

C’est donc sans hésitation que je ferai confiance au Grand Conseil et au Conseil d’État en votant oui à cette loi.

Laurent Mühlemann