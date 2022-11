Manque d’effectifs – La Russie recrute des commandos afghans pour les envoyer en Ukraine Moscou cherche à engager d’anciens soldats d’élite formés par les États-Unis et le Royaume-Uni, mais abandonnés à leur sort à Kaboul. Andrés Allemand Smaller

Les forces spéciales de l’armée afghane lors de la cérémonie de fin de formation à Kaboul en juillet 2021. KEYSTONE

Quelle ironie! Les militaires russes reprendront-ils le dessus en Ukraine grâce à l’arrivée de commandos afghans entraînés par… les célèbres US Navy Seals et les forces spéciales britanniques SAS? Ce qui est sûr, c’est que Moscou, en manque de troupes, se démène pour tenter de recruter le plus de membres possible des unités d’élite de l’ancienne Armée nationale afghane. Ces unités comptaient encore 20’000 à 30’000 soldats de choc en août 2021 quand les forces occidentales ont abandonné Kaboul aux talibans.