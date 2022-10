KEYSTONE

Onex, 4 octobre

Voici les paroles que le romancier anglais Frederick William Rolfe (1860-1913), dit baron Corvo, met dans la bouche de l’empereur Guillaume II dans son roman «Hadrien VII», publié en 1904.

On comprendra l’allusion.

«La Russie n’est pas puissante, du point de vue militaire. L’immense majorité de ses officiers sont bassement incapables. La troupe se recrute uniquement chez des paysans ; et, de l’aveu de ses propres généraux, on ne peut absolument pas compter sur elle. Les hommes n’ont ni intelligence, ni initiative ; et ils ne savent pas plus obéir que leurs officiers ne savent commander… En outre, il y a depuis longtemps, chez les Russes patriotes, au nord, au sud, à l’est et à l’ouest, un désir singulier, qu’ils appellent de tous leurs vœux, d’une défaite écrasante de la Russie par une puissance européenne.

C’est seulement de cette façon, disent-ils, qu’ils pourront être libérés de la tyrannie anarchique paralysante sous laquelle peine le pays tout entier. En supposant même que la Russie soit unie – ce qui n’est pas le cas – je dis qu’elle n’a aucune chance de remporter un succès final dans une lutte contre la marine et l’armée allemandes. Je dis que ses effectifs numériques ont inspiré une appréhension totalement infondée et exagérée de sa puissance militaire. Je dis que c’est le bluff, … le bluff seul qui a bien servi ses desseins. Elle continuera à faire usage du bluff jusqu’à ce qu’elle soit aux prises avec une détermination résolue sur laquelle il n’y aura aucune possibilité de se méprendre.… Si la Russie venait à franchir mes frontières, elle marcherait à sa chute finale. Et, mieux que quiconque, les Russes le savent aussi bien que moi.»

Dominique Wohlschlag

