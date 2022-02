Hockey sur glace – La Russie mise au ban par la Fédération internationale L’équipe nationale et les clubs russes sont exclus de toutes les compétitions, dans toutes les catégories d’âge, par l’IIHF. Yves Desplands

Les Russes, médaillés d’argent aux derniers JO, ne seront pas aux championnats du monde. AFP

La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a annoncé que, suite à une séance extraordinaire organisée lundi, elle avait décidé de «condamner fermement l’envoi de forces militaires en Ukraine» et qu’elle appelle à des solutions diplomatiques pour régler le conflit.

En conséquence, l’IIHF a décidé de suspendre la Russie et la Biélorussie de toutes compétitions, tant au niveau national que des clubs, et ce dans toutes les catégories d’âge. Elle retire aussi l’organisation des Mondiaux juniors 2023 à la Russie.

Le président de l’IIHF, le Français Luc Tardif, a déclaré sur Twitter: «L’IIHF n’est pas une organisation politique et ne peut influencer les décisions prises à propos de la guerre en Ukraine. Néanmoins, nous avons un devoir d’attention envers nos membres et participants et devons faire tout notre possible pour assurer que nous sommes capables d’organiser nos événements dans un environnement sûr pour toutes les équipes participant au championnat du monde. Nous sommes incroyablement choqués de voir les images qui proviennent d’Ukraine. Je suis en contact avec la fédération ukrainienne et nous espérons que le conflit pourra être résolu d’une manière pacifique, sans violence supplémentaire».

Les prochains championnats du monde auront lieu en Finlande, du 13 au 29 mai.

