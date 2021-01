Représailles – La Russie expulse deux diplomates néerlandais Moscou dit être «guidée par le principe de réciprocité» après une mesure similaire prise par les Pays-Bas envers des diplomates russes accusés d’espionnage.

Le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov a tenu le 18 janvier sa conférence de presse annuelle via vidéoconférence. AFP

La Russie va expulser deux diplomates néerlandais, en représailles à une mesure similaire prise par les Pays-Bas en décembre à l’encontre de deux diplomates russes accusés d’espionnage, a annoncé lundi le ministère russe des Affaires étrangères.

«Guidée par le principe de réciprocité, la partie russe a décidé d’expulser de la Fédération de Russie deux diplomates de l’ambassade des Pays-Bas à Moscou», a indiqué le ministère russe dans un communiqué, précisant qu’une note en ce sens avait été remise lundi au chargé d’affaires des Pays-Bas dans la capitale russe. Les deux diplomates ont deux semaines pour quitter la Russie, selon le communiqué.

Espions industriels

Début décembre, les autorités néerlandaises avaient expulsé deux diplomates russes, l’AIVD, le service des renseignements néerlandais, affirmant que cette décision avait été prise après la mise au jour d’un réseau d’espionnage aux Pays-Bas ciblant l’industrie des technologies de pointe.

L’AIVD a accusé ces ressortissants russes, accrédités aux Pays-Bas en tant que diplomates à l’ambassade de Russie à La Haye, d’être des officiers des services de renseignement extérieurs russes.

«Les autorités néerlandaises ont recouru une fois de plus à leur méthode préférée, avancer des accusations infondées et mensongères», a réagi lundi la diplomatie russe, dénonçant une «mesure inamicale et provocatrice».

AFP