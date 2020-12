Basculement géopolitique – «La Russie est la puissance navale dominante en Méditerranée» Les Occidentaux ont laissé un vide dans lequel s’est engouffré Moscou, s’inquiète l’ancien chef des armées italiennes. Il n’est pas le seul. Andrés Allemand Smaller

Sous-marins russes dans la base navale de Tartous, en Syrie. Moscou a d’abord renforcé sa présence en Méditerranée orientale pour soutenir le régime de Bachar el-Assad à Damas. À présent, les forces occidentales s’inquiètent de cette flotte au service d’un Kremlin qui s’invite partout où les États-Unis se retirent. AFP

«La Russie est (devenue) la puissance navale prééminente en Méditerranée.» C’est l’amiral Luigi Binelli Mantelli qui le dit. Ancien chef des forces armées italiennes entre 2013 et 2015, il a récemment affirmé au site «EU observer» que les Occidentaux ont perdu leur supériorité sur la Grande Bleue.

Au sein de l’OTAN, les alliés ne forment plus «une organisation dissuasive capable et désireuse de montrer ses muscles dans cette arène, comme elle le faisait au bon vieux temps», constate le commandant à la retraite. Sauf la Turquie, qui s’est imposée ces dernières années en faisant cavalier seul. Ainsi, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan sont aujourd’hui les maîtres du jeu.