L’invité - La Russie anéantit sa mémoire historique

C’était impensable et pourtant annoncé. La Cour suprême de Russie a ordonné le 28 décembre la dissolution de Memorial International, qui depuis 1989 met en lumière les violations des droits humains dans l’ex-empire soviétique. La veille, un tribunal de Carélie condamnait Iouri Dmitriev, directeur de l’antenne régionale de l’association, à 15 ans de détention. Et le 29 décembre, le centre des droits de l’homme de Memorial était dissous à son tour par une cour moscovite.

Trente ans après la fin de l’URSS, ces nouvelles purges sont alarmantes. Les autorités russes bloquent un travail de mémoire indispensable. Identifier les victimes, réhabiliter les condamnés innocents, c’est rendre justice. Admettre les erreurs du passé, c’est encourager un pays à aller de l’avant.

Avec ses historiens, ses bénévoles, ses soutiens en Russie et ailleurs, Memorial a rassemblé des archives et des témoignages, mis au jour des charniers, publié d’innombrables études et documents précieux.

La recherche historique est un moteur puissant pour progresser sur le chemin du pardon et de la réconciliation. En Russie, la tâche est énorme. L’URSS n’avait-elle pas réussi à faire croire durant un demi-siècle que l’Allemagne nazie était responsable du massacre d’officiers polonais à Katyn? Il a fallu attendre Gorbatchev pour qu’elle présente ses excuses, en 1990.

L’Allemagne, justement, a effectué un travail salutaire. Non sans douleurs, comme lors de toute thérapie. Affrontant des nostalgiques de l’empire déchu, ses historiens ont participé à un processus autocritique qui a permis à la nation d’assumer son passé, de réparer des injustices et de devenir une démocratie stable, responsable, pacifique. Le Japon a aussi su surmonter ses nostalgies impériales. À Berlin, à Varsovie, à Kiev, des musées et des mémoriaux ont ouvert des débats propices à une meilleure assise de la démocratie.

Mais à Moscou, des tribunaux prétendent que Memorial constitue un danger. Ils s’appuient sur des lois forgées par des peurs infondées. Depuis 2012, chaque organisation non exclusivement russe doit se présenter comme agent de l’étranger dans toutes ses publications. Les juges ont beau jeu de condamner Memorial pour des manquements face à ces exigences insensées. Ils montent aussi en épingle des erreurs commises ici ou là par ses historiens. Quel chercheur ne se trompe-t-il jamais? Les inexactitudes appellent le débat et la rectification, pas la condamnation à mort.

L’histoire aide à comprendre le présent par le passé, mais on peut aussi comprendre le passé par le présent, ajoutait l’historien et résistant Marc Bloch. Le présent russe, c’est le déni du Goulag et la liquidation de Memorial, dénoncée par la Cour européenne des droits de l’homme et par de nombreux États auxquels la Suisse serait inspirée de se joindre.

En tant qu’historiennes et historiens, nous exprimons notre soutien à nos collègues russes. Nous souhaitons que tous les chercheurs soient libres d’explorer le passé et d’accéder à des archives qui protègent de l’ignorance et de la malveillance. Ne laissons pas étouffer Memorial. Son activité est nécessaire pour la connaissance historique, pour la Russie, pour la démocratie.

