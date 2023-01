Pandémie en Chine – «La ruée du Nouvel-An chinois ouvre l’ère post-Covid» Les citadins retournent en masse dans leur région pour les congés, au risque d’une explosion des infections. Les spécialistes s’interrogent sur les chiffres officiels. Andrés Allemand Smaller

Gare de Hongqiao à Shanghaï, la foule des passagers patiente en attendant les trains qui les mèneront à leur région d’origine pour fêter le Nouvel-An chinois. 15 janvier 2023. Kevin Frayer/Getty Images

Les gares prises d’assaut, les aéroports surbondés… La ruée du Nouvel-An chinois a commencé. La plus grande migration humaine annuelle, soudain interrompue par la pandémie en 2020, reprend comme si le Covid-19 n’avait jamais existé. Le Ministère des transports dit s’attendre à plus de deux milliards de trajets ces prochaines semaines, autour des festivités qui démarreront officiellement samedi. C’est un temps où les habitants des mégapoles rejoignent leurs villes et villages d’origine pour des retrouvailles en famille.