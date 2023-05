Foot italien et fans genevois – La rue des Rois à l’heure napolitaine La victoire de Naples se fête aussi à Genève. La ville du Sud attendait ce titre de champion d’Italie depuis plus de 30 ans. Thierry Mertenat

Genève, le 7 mai 2023. Le Royal Karoma fête son équipe de cœur en portant les couleurs du Napoli. LAURENT GUIRAUD

En vitrine, les unes de la presse sportive italienne. À l’intérieur, des maillots, des banderoles et d’autres pages illustrées racontant la même chose. Le Royal Karoma, à l’angle de la rue des Rois et de la rue de la Coulouvrenière, s’est mis à l’heure napolitaine, celle des «Sudistes» qui viennent de remporter le championnat d’Italie de foot.

Un troisième titre, après ceux de 1987 et 1990, validé jeudi 4 mai lors du match à Udinese, mais fêté ce dimanche à 18 h «à la maison», dans le stade Diego Armando Maradona, devant plus de 50’000 spectateurs. Pendant que Naples reçoit la Fiorentina, Angelo, lui, le supporter de toujours, reçoit ses amis, en famille, dans son enseigne bien connue de la Jonction.

L’enseigne n’a jamais caché ses préférences. La relève est sur le pas-de-porte. LAURENT GUIRAUD

Chaude ambiance, trois générations au moins sont dans l’image, réalisée juste avant le début de la rencontre. Angelo se montre intarissable. Guide culturel et chroniqueur sportif. On l’écouterait des heures parler de cette ville qui vit une renaissance extraordinaire: «Près de 600’000 visiteurs durant le seul pont de Pâques», souligne-t-il, fier et enthousiaste, avant de revenir au foot.

«Je suis malade du ballon», c’est ainsi que l’on qualifie le supporter napolitain, rappelle-t-il. Une passion exclusive qui se résume de la sorte: «Un Scudetto à Naples en vaut dix dans n’importe quelle autre ville d’Italie.»

C’est Rocco, lui aussi incollable sur le sujet, qui le précise, ajoutant: «Naples n’a qu’un club, contrairement à Rome, Milan ou Turin. Ce titre de champion, c’est le rachat du sud, le rachat d’une ville mal aimée en Italie et en Italie du Nord tout particulièrement…»

Angelo et la relève en marche. Trois générations au moins fêtent le Scudetto remporté par Naples. LAURENT GUIRAUD

Une fête encore plus importante se prépare pour début juin, au moment de la fin effective du championnat. Planétaire, la fête, toutes les communautés napolitaines à travers le monde seront connectées ensemble. Celle de la rue des Rois se mettra, elle aussi, sur les rangs.

