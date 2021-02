Eaux-Vives – La rue de Montchoisy pourrait devenir un «corridor vert» Un projet du PLR demande de réaménager cette artère afin de la rendre plus conviviale et moins dangereuse. Le Conseil municipal votera prochainement sur un crédit d’étude. Théo Allegrezza

Le projet vise notamment à favoriser la mobilité douce dans cette rue qui connaît un important trafic de transit. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Elle se nomme rue de Montchoisy, mais de par ses larges dimensions, elle a des airs de grand boulevard parisien. Cette artère des Eaux-Vives qui relie la place du Pré-l’Evêque et le centre-ville au parc La Grange dispose d’«un fort potentiel non exploité». «Avec ses arcades, ses boutiques et ses restaurants, cette rue a tout pour devenir un espace de vie et de rencontre», s’enthousiasme le conseiller municipal Pierre de Boccard.

Fin 2019, l’élu PLR a déposé, avec l’aide d’un ami architecte, un projet afin de «révéler les qualités urbaines de cette rue et la végétaliser». Son texte vient d’être largement accepté en commission. Il sera soumis prochainement à l’ensemble du Municipal de la Ville de Genève. «C’est une rue dangereuse, regrette Pierre de Boccard. Il y a un important trafic de transit qu’il faut casser. La mobilité douce est inexistante.»