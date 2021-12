Ville de Genève – Le futur de la rue de Carouge est piéton, arboré et sans voiture Le réaménagement, qui comprend aussi une piste cyclable, s’étendra de Plainpalais à la place des Augustins. Les travaux pourraient commencer l’an prochain. Théo Allegrezza

La rue de Carouge sera réaménagée, végétalisée et piétonnisée entre le rond-point de Plainpalais et la place des Augustins. La maire Frédérique Perler a détaillé lundi le projet «ambitieux» que ses services entendent mettre en œuvre l’an prochain. «Cela va changer beaucoup de choses. On va rendre la rue aux habitants, aux piétons et aux vélos», se félicite la cheffe du Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM). Une piste cyclable bidirectionnelle verra – enfin – le jour.

Grand perdant: l’automobiliste. Il est ainsi prévu de supprimer la centaine de places de stationnement qui s’étendent le long de la rue. Ces cases peuvent être «compensées» dans les parkings environnants, note le DACM. Mais surtout, la voie réservée aux voitures est également vouée à disparaître. «En cours d’étude, nous nous sommes aperçus que pour donner une vraie place aux piétons avec des trottoirs généreux et pour pouvoir végétaliser de manière importante, il fallait supprimer cette voie de circulation», explique Frédérique Perler, qui a obtenu l’aval des autorités cantonales. L’édile remarque que le trafic s’avère «peu dense» sur ce tronçon et qu’il existe des possibilités de report sur les axes voisins, tels que la rue Dancet.

Petite révolution

Les livraisons, l’accessibilité pour les riverains et les services d’urgence seront maintenus, précise le DACM. Une garantie qui ne suffit pas à rassurer la droite, qui s’était opposée en juin au vote du crédit de 8,1 millions de francs prévu pour les travaux. «C’est un pari très risqué, réagit le conseiller municipal PLR Maxime Provini. De très nombreuses livraisons se font chaque jour sur cette rue très commerçante. Il y a la Migros, la Coop, Jumbo… J’aurais souhaité que Madame Perler nous explique concrètement comment elle compte procéder. Si on peut faire passer des camions, peut-être qu’il n’était pas obligatoire de «fermer pour fermer» cette voie de circulation.»

Du point de vue du processus politique, ce projet de réaménagement est une petite révolution. Il s’est en effet greffé aux travaux prévus de longue date pour rénover les réseaux d’assainissement de l’eau en sous-sol. Au lieu de déposer un nouveau crédit d’étude, puis un crédit de réalisation, Frédérique Perler a fait voter un amendement à la proposition initiale, ce qui a permis un gain de temps de considérable. «Les habitants n’auront pas à subir deux chantiers consécutifs», souligne la Verte. Les travaux seront coordonnés – les SIG et le TPG doivent aussi intervenir. Ils devraient commencer à l’automne 2022.

