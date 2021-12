Mobilité douce – «La rue de Carouge sans voitures, ce sera génial!» Le projet de la Ville de Genève fait recette auprès d’une majorité d’habitants et de commerçants que nous avons rencontrés. Reportage. Xavier Lafargue

La rue de Carouge devrait être débarrassée de ses voitures après des travaux qui démarreront à l’automne 2022. Laurent Guiraud

«Enfin! On se réjouit beaucoup!» Ce cri du cœur, c’est celui d’Anne Dürr, coresponsable de la Librairie du Boulevard, sise au 34, rue de Carouge. Une artère très commerçante et passante que la Ville de Genève a décidé de rendre plus douce. Ce réaménagement d’envergure comprend notamment la création d’une piste cyclable bidirectionnelle. Mais surtout, il vise à bannir la voiture – hormis les urgences et les livraisons – et leurs places de stationnement entre le rond-point de Plainpalais et la place des Augustins! Une petite révolution que la libraire applaudit des deux mains. Qu’en pensent les autres commerçants et les habitants du quartier? Nous leur avons demandé.