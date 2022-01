Lettre du jour – La rue de Carouge sans voiture Opinion Courrier des lecteurs

LAURENT GUIRAUD

Genève, 10 janvier

De manière très symptomatique, votre article «La rue de Carouge sans voiture, ce sera génial» ne donne la parole qu’à des riverains de la rue de Carouge. Évidemment que ceux-ci trouvent un avantage dans le calme qu’on leur offre. Et pourtant, les voilà qui se disputent déjà: pas de terrasses de bistrots ouvertes la nuit!

Abo Mobilité douce «La rue de Carouge sans voitures, ce sera génial!» Avez-vous oublié que la rue est avant tout un lieu de passage? Il aurait fallu interroger aussi les automobilistes qui empruntent cette artère. Je serais très étonné qu’ils fussent du même avis que les riverains.

Une fois de plus, c’est le triomphe de l’égoïsme aux dépens de… l’écologie. Eh oui! C’est bien l’écologie qui est sacrifiée. Les voitures qui ne pourront plus passer par là passeront ailleurs, ce qui revient à dire qu’elles feront des détours, donc qu’elles circuleront plus longtemps et partant qu’elles pollueront davantage. Les autorités ont-elles fait une étude d’impact sur la pollution qu’engendrera leur mesure? Évidemment non, car si elles l’avaient faite, elles ne manqueraient pas de la faire valoir.

Pis: une partie de ce flot sera détournée sous les fenêtres de l’Hôpital. Le Conseil administratif de la Ville se garde bien de consulter les usagers domiciliés à Pinchat ou à Troinex, puisqu’ils ne sont pas électeurs en Ville.

C’est la volonté doctrinaire qui impose sans consultation, sans pesée des intérêts, sans égard pour les usagers et surtout sans respect des autres.

Devant ces abus de l’esprit doctrinaire, il n’y a qu’un remède: supprimer la commune politique Ville de Genève. La ville appartient à tout le canton.

Alain Marti

