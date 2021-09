Sur vos écrans – La RTS prêche l’humour en série à la rentrée La chaîne romande parie sur le comique kitsch avec «La chance de ta vie» ou théologique avec «La vie de J.-C.». Décryptage. Cécile Lecoultre

La famille des néomillionnaires de «La chance de ta vie», avec Mila JUBELIN DE MEYER, Zoé SCHELLENBERG, Karim BARRAS, Jean-Luc BORGEAT, Roland VOUILLOZ, Roméo CERUTTI. DR

Pour un comédien qui dit chercher l’aventure, Karim Barras, 38 ans, est servi. Dans «La chance de ta vie», le Genevois établi à Bruxelles interprète un glandeur qui gagne 160 millions de francs à la loterie. Des mirages plein la tronche, déguisé en pingouin, Loïc embarque sa tribu prolo dans sa Ferrari flambant neuve. La suite va déraper dans des aventures rocambolesques entre caïds, banquiers et escrocs de tout poil, ses nouveaux voisins de palier au Beau Rivage à Genève.

Madame, plombier de son état, s’ennuie très vite et fixe la tuyauterie de l’établissement. Monsieur joue au poker. Les gosses, rhabillés pour une école privée select, tyrannisent le petit personnel. De quoi alimenter un feuilleton pas comme les autres pour la RTS, trempé d’humour parfois sauvage, enrobé de douceur kitsch. Déjà par son décor de palace…

Suite à des événements boursiers, Loïc (Karim Barras, à droite) se voit pris dans des aventures rocambolesques, comme ce défi lancé par une entrepreneuse richissime, grimper au sommet à poil. DR

«Enfant, adolescent, je passais souvent devant ce monument de l’hôtellerie au quai du Mont-Blanc. Chaplin, Brel, Sissi et plein de présidents y ont logé. Y dormir, je vous jure que ça impressionne.» Ce fils de metteur en scène et d’actrice avoue n’avoir jamais rêvé de devenir une star mais à la réflexion, ce train de vie présente des avantages. «Tiens, un gadget qui m’a beaucoup plu dans la suite royale, c’est la télécommande qui permet d’ouvrir les stores sans quitter son lit». Un peu flemmard, Karim Barras? «Je le croyais, et j’ai choisi ce métier parce que justement, je pensais qu’il nécessitait peu d’efforts. Je me suis vite aperçu qu’au contraire, il exigeait beaucoup de travail.»

«Découvrir les coulisses du grand luxe d’un palace, c’était passionnant…» DR

Au-delà, tourner dans la soie d’un palace, en plein confinement, a soudé l’équipe autour du réalisateur alémanique Chris Niemeyer. «Le grand luxe, on s’y habitue très vite. Par contre, c’était passionnant de découvrir les coulisses, de côtoyer soubrettes, maître d’hôtel, ces gens adorables, et de revenir fouler les moquettes épaisses en connaissance de cause.» Qui veut gagner des millions? «Au final, on voit bien que les gens fortunés courent aussi après le temps, le plus précieux des biens.»

Avec ce cosmopolitisme mystérieux que génère la Riviera lémanique, «La chance de ta vie» louche sur «Palace», la série mythique de Jean-Michel Ribes, autant que sur la franchouillarde famille Tuche, autres nouveaux riches. «Nous sommes moins vulgaires, non? Plutôt genre «chien dans un jeu de quilles», candide, pas calculé.» Et ça, Karim Barras le joue à la perfection. «Quand vous arrivez tout jeune acteur suisse dans les castings parisiens, vous connaissez ce sentiment! Puis vous comprenez que tout ça, c’est une grosse mayonnaise de codes!»

D’ailleurs, dans son numéro burlesque, Karim Barras fraternise plutôt avec Steve Buscemi, l’alter ego déjanté des frères Coen période «Fargo». La référence lui plaît, lui qui fréquente volontiers les héros «pas lisses, pas musclés». Pour l’anecdote, s’il a bossé sur la franchise «Fast & Furious», c’était en qualité de «doublure voix française».

Au-delà, ce butineur a longtemps fréquenté Shakespeare. «Et je le retrouve toujours, même dans cette série a priori comique, il y a de la tragédie, du social. «Hamlet», ce n’est pas seulement une histoire de fossoyeurs, il y a de la place pour le clown. La vie voit se succéder des instants, des genres, et j’aime cette dynamique de ponts dans la fiction.»

