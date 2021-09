Carouge – La route de Veyrier enfin inaugurée Après quatre ans de travaux et un report dû à la pandémie, le nouvel accès à la Cité sarde depuis le Bout-du-Monde a été célébré lors d’un beau coup d’envoi. Fabien Kuhn

Sonja Molinari, conseillère administrative à Carouge. FK

On la parcourait, refaite, à vélo, à pied, en bus, voire en voiture depuis près d’un an. Mais voilà, pandémie oblige, son inauguration a été reportée d’une année. C’est maintenant chose faite, et l’accès à Carouge depuis la route de Veyrier a été formellement inauguré. Il faut dire qu’après quatre ans de travaux, les habitants du quartier n’attendaient que ça. Mais comme l’a dit sur un ton de boutade un des membres du cabinet d’architectes qui a participé au projet, M. Descombes, «maintenant, la route de Veyrier n’est plus une route mais une rue, aux autorités de décider s’il faut la renommer». On lui donne entièrement raison, à voir ce tronçon urbain partant du pont du Val-d’Arve pour arriver au rond-point de la Fontenette.