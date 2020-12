Lendemain d’élections – La Roumanie face au défi des réformes Une alliance de droite se dessine à la tête du pays après les législatives. Corruption, santé, infrastructures, les chantiers sont colossaux pour le prochain gouvernement. Benjamin Ribout, Bucarest

Le premier ministre roumain, Ludovic Orban, n’est pas encore assuré de former le prochain gouvernement. KEYSTONE

Le premier ministre pro-européen Ludovic Orban ne crie pas encore victoire. Donné favori du scrutin avec son parti libéral PNL (actuellement au pouvoir), il n’est arrivé qu’en deuxième position à l’issue des élections législatives de dimanche. Derrière les sociaux-démocrates du PSD, qui, à la surprise générale, sont arrivés en tête avec 30% des suffrages. Un PSD pourtant à l’agonie depuis les manifestations records contre la corruption d’il y a trois ans.

Avec 25% des voix, le PNL enregistre un score décevant mais suffisant peut-être pour lui permettre de former un gouvernement en s’alliant avec le jeune parti anticorruption USR-Plus (Union sauvez la Roumanie), crédité de 15% des voix. La «victoire» des libéraux est pourtant loin d’être éclatante. L’élection a en effet été marquée par un taux d’abstention record (seul un Roumain sur trois a voté), signe que les électeurs attendaient plus qu’un simple message «anti-PSD», pro-européen et anticorruption des partis libéraux.