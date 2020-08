Bio express – «La Romandie, ce sont de très bons souvenirs» Qui est vraiment Marco Chiesa, perle rare dénichée par l’UDC, mais peu connu sur la scène nationale? Florent Quiquerez

Marco Chiesa fêtera ses 46 ans en octobre. Samuel Schalch

Il débarque avec un large sourire et nous lance: «Alors, comment allez-vous?» avant même de s’asseoir à la table. Marco Chiesa, originaire de la région de Lugano, possède cette jovialité qu’on colle souvent aux Tessinois. Marié et père de deux enfants, bientôt adolescents, le sénateur – 46 ans en octobre – a tout d’un bon vivant, avec qui on s’attarderait volontiers autour d’un verre, à discuter.