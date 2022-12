Interview – La Ribot? Une movida à elle toute seule! La chorégraphe basée à Genève est ce week-end à la Comédie, qu’elle agite de sa dernière «Pièce distinguée», «DIEstinguished». Rencontre avec une tornade venue de Castille. Katia Berger

Pour les besoins de l’interview, Maria La Ribot a piqué une chemise à son fils et vient de piocher une veste dans le tas de costumes qu’elle utilise à la Comédie. STEEVE IUNCKER GOMEZ

Il y a d’abord ces sourcils en forme de parapente. Sous les paupières rapidement estompées de bleu ciel, ce regard qui vous transperce en cabriolant. Dès la première exclamation – un «claro!» une intranscriptible onomatopée – cette pensée en déséquilibre vital qui s’élance, bifurque, se cabre, tombe, se relève. «Il m’arrive de ne pas être d’accord avec moi-même», rit Maria La Ribot dans une cascade de paroles tantôt raisonnées, tantôt frivoles, toujours choisies avec justesse. Ou plutôt avec distinction, devrait-on dire à propos de celle que ses «Pièces distinguées» ont fait distinguer de par le monde.

Créé fin septembre à La Chaux-de-Fonds, «DIEstinguished» se dévoile à la Comédie jusqu’au 11 décembre, avant de partir en tournée. Où qu’il passe, le cyclone aspire six interprètes locaux dans un œil que composent cinq danseuses et danseurs du La Ribot Ensemble. Juste avant les représentations à domicile, on intercepte un papillon poussé par le vent, le temps d’une interview.

La pupille a beau se fixer, rien ne reste jamais immobile dans le visage de La Ribot. STEEVE IUNCKER GOMEZ

À votre première venue à Genève, en 1995, on vous affiliait à la movida espagnole. Existe-t-il aujourd’hui semblable mouvement auquel vous vous raccrochiez? L’étiquette m’a été collée sans que je sache exactement pourquoi. C’est vrai que j’ai grandi dans le sillage de cette explosion culturelle à Madrid, ce grand désir de devenir contemporain. Ici, à Genève, on a connu, en plus discret, un mouvement alternatif comparable. Même au niveau politique, il y a eu la volonté de faire de la ville un lieu qui rayonne culturellement, en appuyant la danse contemporaine, le théâtre contemporain, l’art contemporain. Avec Londres, où j’habitais à la fin des années 90, pendant l’effervescence du Live Art Development, c’est vrai que j’ai vécu beaucoup de movidas! Maintenant, je ne m’inscris dans aucune: je suis la movida!

«DIEstinguished»: onze interprètes s’échangent leurs vêtements colorés jusqu’à saturation. NICOLAS MONTANDON

HEAD, Manufacture, Pavillon de la danse, l’alternatif ne s’est-il pas institutionnalisé? Tout s’institutionnalise! La movida vient de l’underground, de l’expérimental, mais suit ensuite un mouvement naturel vers l’institutionnalisation. La scène commerciale pompe les inventions de la jeunesse. Si on se maintient sur la scène, on finit, à de rares exceptions près, par s’embourgeoiser. Ça avance par vagues.

Dans la concentration, l’esprit galope, la jambe piaffe. STEEVE IUNCKER GOMEZ

À quoi attribuez-vous la part transgressive de votre personnalité? Pourquoi tout le monde me pose-t-il cette question? Qu’est-ce que j’ai donc de si extravagant? J’en vois autour de moi qui le sont beaucoup plus! Je ne suis «extra» rien du tout! Est-ce qu’une étrangère est par définition extravagante? Est-ce qu’on transgresse parce qu’on n’entre jamais tout à fait dans le moule? Pourtant, je m’embourgeoise, justement, comme tout le monde, je deviens institutionnelle, je reçois des prix! J’ai même peur de ne plus réussir à franchir aucune limite, quelle qu’elle soit.

Afficher plus 19 juillet 1962 Naissance à Madrid. «Avant l’âge de 4 ans, je comprends ce que sont la violence et la peur; vers 7 ans, je comprends que je veux être artiste; à 9, je comprends qui est ma mère; et à 13, que l’énergie extérieure me stimule plus que tout.» 1990 Création du fondateur «Socorro! Gloria! (Striptease)». 1993 Début du «work in progress» des «Pièces distinguées», avec l’objectif d’en produire 100 au total. Dès 2000 Réalisation de nombreuses installations et œuvres vidéo. 2003 Présentation de «Panoramix», anthologie des «Pièces distinguées» jusque-là, au Tate Modern de Londres. 2004 Établissement à Genève avec son compagnon d’alors, le chorégraphe Gilles Jobin, père de ses deux fils. 2019 Grand Prix suisse de la danse. 2020 Lion d’or de la Biennale Danza de Venise pour l’ensemble de sa carrière. 2022 «DIEstinguished». Février 2023 Sortie du film «Last Dance», dans lequel elle joue son propre rôle, et qui «trace un triangle entre danse contemporaine, deuil et comédie».

Vous alimentez votre collection de «Pièces distinguées» depuis 1993. Alors que nous découvrons la 58e, comment définissez-vous aujourd’hui ce projet au long cours? Trente ans ont passé. La différence est énorme entre le projet à ses débuts et ce qu’il est devenu. Dans la première «Pièce distinguée», on me voyait seule, de dos, avec un drap d’hôtel, un projecteur et un bruit très brut. Elle coûtait très peu d’argent. Elle rejetait la musique, les costumes, la scène. Maintenant, on a une compagnie, La Ribot Ensemble, ça a de l’envergure, ça bouge. Scénographie, éclairage, musique originale, costumes, tous les ingrédients classiques sont réunis, avec des moyens que je ne voulais pas au départ. Les «Pièces distinguées», cette façon de raconter et comprendre le monde, cette affirmation que la danse est une forme d’art visuel, évoluent avec moi. Mais je crois que c’est la fin. J’ai choisi le titre «DIEstinguished», avec un préfixe qui joue sur l’idée de la mort, pour indiquer que j’allais arrêter. La dernière sera la 58e, et pas la centième! Tant pis pour les promesses, je suis indépendante! Et si je veux, j’y reviendrai, en solo, quand j’en ressentirai l’urgence. Pour l’instant, mettre fin à cette aventure-là me donne beaucoup d’air. Je peux me concentrer sur mon travail collaboratif, entouré de plein de gens (ndlr: La Ribot et sa compagnie occuperont notamment le Pavillon de la danse trois week-ends en juin 2023, pour «Sol y Sombra»).

«DIEstinguished», une pièce «qui agglutine», selon son auteure. NICOLAS MONTANDON

Que représente pour vous ce mot de «distingué»? Dans un de mes cahiers, j’énumère toutes ses définitions. Chacune ramène à la notion de différence, ce qui me permettait de casser la durée, la narration, la dramaturgie des formes conventionnelles au profit de pièces courtes, distinctes l’une de l’autre. Les séries que j’en tirais, qui formaient des spectacles, se composaient d’éléments assemblés, à partir du corps, souvent nu, et de l’espace. J’appliquais à la danse des fonctions de l’art visuel: couper, coller, dessiner…

Pour la séance photos, La Ribot a troqué ses baskets contre des bottines à talon. Rien ne saurait en revanche contenir ses mains. STEEVE IUNCKER GOMEZ

Sur votre site, on lit que votre pratique met en jeu «le droit du corps». Que faut-il entendre par là? Comment estimer le prix d’un corps en train de danser? Qu’achète le billet de théâtre? J’ai voulu changer la valeur qu’on donne à l’art vivant. Je vendais mes pièces à des «propriétaires distingués» qui valorisaient une chose qui échappait à l’économie théâtrale, pour passer du côté du marché des arts visuels. En 2000, avec «Still Distinguished», j’ai décidé de ne plus mercantiliser mon travail. Je ne parvenais pas à aboutir mon idée. Avec l’essor extraordinaire de la performance, depuis, des artistes tels que Tino Sehgal ou Tania Bruguera arrivent aujourd’hui à vendre du live art éphémère. Moi, je suis devenue ce qu’on appelle une artiste multidisciplinaire. Le droit du corps? C’est de n’être ni encapsulé, ni formaté, ni commercialisé, ni exploité, ni violé. C’est en comprenant ces droits que j’ai cessé de vendre mes «Pièces distinguées».

Les vêtements jouent à nouveau un rôle important dans votre nouvelle création. Quelle a été sa genèse? Les habits sont immédiats et faciles à manipuler. Ils sont très liés à la danse contemporaine des années 60, Anna Halprin par exemple, qui intégrait les objets du quotidien. C’est comme la couleur rouge: elle fait partie de la palette de base. Le point de départ de la pièce est un texte que j’ai écrit en pleine pandémie globale, en vue de la cérémonie de remise du Lion d’or à Venise. Je voulais un discours utopique, pas écrasé. J’ai donc écrit sur la danse en tant que force de transformation. Et «DIEstinguished» est une sorte de mise en pratique de cette idée. Avec un résultat saturé, fou. Tu vois un truc, et il s’est déjà transformé. Quelqu’un est en train de filmer, un autre lui prend la caméra et se met à filmer à son tour. Les interprètes s’échangent leurs rôles. Une pièce bizarre, avec beaucoup de mouvement, de couleurs, d’événements. Qui parle de nos vies où il y a trop de tout, trop de biens matériels, trop de recyclage, trop de stimulations. Où tout est complètement trop. Voilà, je sais: c’est une pièce qui agglutine.

Questions mieux-mieux

Vous aimez mieux donner ou recevoir? Les deux, l’un ne va pas sans l’autre, ces verbes sont interchangeables.



Vous aimez mieux Noël ou Nouvel-An? Nouvel-An, parce qu’on passe à autre chose.

Vous aimeriez mieux danser dans le cratère d’un volcan ou devant le sapin de Rockefeller Center à New York? Le cratère, voyons! Je déteste Rockefeller et son sapin au goût de chiotte.

Vous aimeriez mieux défiler avec des majorettes ou avec des syndicalistes? Les syndicalistes, bien sûr. Et je peux très bien faire la majorette parmi les syndicalistes. Maintenant que j’y pense, je pourrais aussi faire la syndicaliste au milieu des majorettes!

Vous aimez mieux la position de prof ou d’élève? C’est comme recevoir et donner, ça revient au même. On est en circulation permanente.

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.