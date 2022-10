Comédie musicale satirique – La Revue combat la sinistrose à gorges déployées Bien rythmée, impertinente mais non dénuée d’empathie, la 130e édition du spectacle d’humour alterne plaisamment politique et thèmes sociétaux. Philippe Muri

Un final flamboyant façon Moulin Rouge pour une 130 e Revue pétillante. GISELE RICHARDET

On s’ennuie à Genève? Pas quand on regarde la Revue. Claude-Inga Barbey et Laurent Deshusses en tête, la troupe pétillante de cette 130e édition menée tambour battant connaît le remède contre la sinistrose ambiante. Une bonne dose d’impertinence, des répliques qui claquent, mais de l’empathie, aussi, pour revisiter politique et thèmes sociétaux de l’année écoulée. Le tout sur un rythme endiablé, avec des chorégraphies impeccables et des costumes qui en jettent.