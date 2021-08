Réchauffement climatique – La révolution énergétique commence à l’échelon régional Les particuliers? Impuissants. Les États? Nébuleux. La sortie du nucléaire et des énergies fossiles passera par les régions, assure le patron de la SEFA. Ivan Radja

«Il faut pouvoir couvrir nos besoins locaux avec des énergies propres», professe Laurent Balsiger, directeur de la Société électrique des forces de l’Aubonne (SEFA). Photo Yvain Genevay/Le Matin Dimanche

Laurent Balsiger fut durant cinq ans directeur de l’énergie du canton de Vaud. «De belles années, inscrites dans le plan national de sortie du nucléaire et du fossile», reconnaît-il. Après avoir travaillé à la mise en place du cadre légal pour la transition énergétique et climatique, il lui tardait de revenir sur le terrain pour la mettre en œuvre et reprenait fin 2018 la direction de la Société Électrique des Forces de l’Aubonne (SEFA).

La SEFA, c’est d’abord un barrage et deux centrales électriques, ainsi que des réseaux électriques, multimédia et de transports publics. Au centre d’une toile de 25 communes autour d’Aubonne, soit environ 20’000 habitants, et de dizaines d’entreprises, dont de gros acteurs comme Ikea, Pfister ou Merck. Elle produit entre 30 et 40 gigawattheures (GWh) par an. «Comme nous en distribuons 60 ​GWh, nous achetons le solde sur le marché, une électricité certifiée de provenance hydraulique suisse.» Proximité donc, mais pas encore assez resserrée pour la SEFA.