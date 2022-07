Droit à l’avortement aux États-Unis – «La révocation du droit à l’IVG menace l’existence même des États-Unis» Pour Nicole Bacharan, politologue et spécialiste de la société américaine, le dynamitage de l’arrêt Roe vs Wade par la Cour suprême va creuser les clivages dans ce pays déjà très divisé. Yannick Van Der Schueren

Manifestation anti-avortement devant la Cour suprême à Washington. En 1973, les États-Unis figuraient parmi les premiers pays à garantir l’accès à l’avortement. Ce droit a été révoqué le vendredi 24 juin par la très conservatrice Cour suprême. AFP

C’est un bond en arrière de cinquante ans. En enterrant l’arrêt Roe vs Wade qui garantissait aux Américaines le droit d’avorter depuis 1973, la Cour suprême a provoqué un séisme la semaine dernière. Chacun des 50 États que comptent les États-Unis peut désormais fixer ses propres règles en matière d’interruption volontaire de grossesse. Et neuf d’entre eux, dont le Missouri, l’Arkansas et le Kentucky, ont déjà choisi leur camp en le bannissant sur leur sol.