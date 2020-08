Suisse – La révision sur l’électricité semble plaire aux partis La consultation sur la révision de l'ordonnance sur l’approvisionnement en électricité s’est terminée ce dimanche.

La révision sur l’approvisoinnement en électricité progresse. Photo d’illustration/Keystone

La majorité des partis salue l’accès facilité aux données de consommation de courant prévu dans la révision de l'ordonnance sur l’approvisionnement en électricité. Ils rejettent en revanche l’idée de répercuter les coûts de cette mise à niveau sur les consommateurs.

La révision doit permettre aux consommateurs finaux, aux producteurs et aux exploitants de stockage de télécharger leurs données de mesure – et pas uniquement de les consulter. La consultation sur ce projet s’est terminée dimanche.

Modifications saluées

Parti socialiste, PLR et Vert’libéraux saluent les modifications proposées. La possibilité pour les consommateurs finaux et les producteurs d’avoir un accès garanti à leurs données était déjà un souhait exprimé dans la mise en œuvre de la Stratégie énergétique 2050.

L’UDC rejette en revanche le projet dans sa forme actuelle, jugeant les adaptations inutiles. L’accès en temps réel aux données pour les utilisateurs finaux est déjà prévu aujourd’hui. Le projet n’offre aucune plus-value, mais va occasionner d’importants coûts au détriment des citoyens, assure le parti.

Consommateurs producteurs

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie énergétique 2050, la décision a été prise d’introduire d’ici 2027 des systèmes de mesure intelligents. Les exigences techniques minimales applicables à ces systèmes prévoient que, mis à part le gestionnaire du réseau de distribution en charge du système de mesure, le consommateur final ou le producteur a accès aux données de mesure le concernant.

À ce jour, les consommateurs finaux et les producteurs ne peuvent en réalité pas tous accéder de la même manière à leurs données de mesure. Pour le PS, le fait que les données ne puissent pas seulement être consultées, mais aussi téléchargées, constitue un pas important pour développer une production décentralisée d’électricité renouvelable et les innovations qui y sont liées.

Les consommateurs vont de plus en plus souvent devenir des producteurs. Raison pour laquelle il est important qu’ils puissent avoir accès à leurs données de manière aussi complète, simple et directe que possible.

Amélioration de l’accès

Les Vert’libéraux saluent l’amélioration de l’accès aux données grâce à des compteurs intelligents. Ils rejettent toutefois le fait que les fournisseurs d’énergie puissent répercuter sur leurs clients les coûts liés aux adaptations techniques. Cela entraînerait une distorsion du marché, selon eux.

Pour le parti, déjà aujourd’hui, les fournisseurs d’électricité ne présentent pas leurs coûts de mesure de manière transparente et répercutent différents frais sur les coûts du réseau. Cela désavantage surtout les groupements indépendants pour leur consommation propre.

