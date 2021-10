Fiscalité genevoise – La révision de l’impôt auto est mise au frigo Le projet de loi du Conseil d’État a été gelé par la commission fiscale en attendant le vote sur l’initiative UDC-MCG visant à réduire l’imposition frappant les véhicules. Rendez-vous dans deux ou trois ans. Marc Bretton

Le Service des automobiles est aussi responsable des impôts sur les véhicules. LUCIEN FORTUNATI

Si l’écologie attire tant qu’elle reste théorique, son volet d’application fiscal peine à séduire. La preuve avec le sort réservé par la commission fiscale du Grand Conseil à la dernière révision de l’imposition sur les véhicules à moteur. Déposé par le Conseil d’État en février, le projet vient d’être placé au congélateur. Il mettait pourtant en musique une motion adoptée à l’unanimité par le parlement deux ans plus tôt, demandant au gouvernement de lui proposer une réforme «neutre sur le plan fiscal et prenant en considération les aspects environnementaux et les évolutions technologiques». Mais la neutralité globale n’empêchait pas des augmentations pour tel ou tel type de véhicule.