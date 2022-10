Police genevoise – La révision de la loi sur la police menacée de suspension Le Conseil d’État pourrait repousser la promulgation de la Lpol après les élections, si celle-ci était votée par le Grand Conseil, prévient Mauro Poggia. Rachad Armanios

Genève, le 14 septembre 2022. Prestation de serment des policiers. LAURENT GUIRAUD

Le bras de fer entre Mauro Poggia – chef du Département de la sécurité, de la population et de la santé – et la commission de la justice et de la police continue. Cette dernière, qui a voté à une écrasante majorité le démantèlement de l’organisation de la police telle qu’adoptée en 2016, a eu vent de menaces lancées par le conseiller d’État MCG.