La nouvelle capitaine de la Comédie arrive juste après la tempête. Tandis que la «Tribune de Genève» fait plus ample connaissance avec Séverine Chavrier, il ne lui appartient pas de distribuer des points aux différentes parties impliquées dans un démêlé qui se solde par l’annulation d’un spectacle d’envergure, sur les plans tant artistique, symbolique que financier.

Certains crieront à l’abus d’un metteur en scène caractériel. D’autres pointeront du doigt des fonctionnaires capricieux. Laissons retomber le soufflé avant de tirer des conclusions à l’emporte-pièce.

À l’occasion d’un événement sans précédent, il convient de relever un phénomène non moins inédit. Des «petites mains» ont tapé du poing sur la table et obtenu gain de cause. Des travailleurs de l’ombre ont détourné la lumière habituellement réservée aux artistes. Au point d’éclipser un passage de flambeau à la direction, d’assombrir une édition clé du Festival d’Avignon et d’engloutir 900’000 francs au passage.

«Des travailleurs de l’ombre ont détourné la lumière habituellement réservée aux artistes.»

Depuis quand les simples gens font-ils plier le pouvoir? Voilà qui sonne comme un message d’espoir pour tous les David aux prises avec leurs Goliath!

Au-delà de la charte de bonne conduite adoptée depuis 2018 par les institutions culturelles genevoises – laquelle préserve leurs collaborateurs de toute «atteinte à l’intégrité personnelle» –, on touche ici à un hiatus plus structurel entre le statut d’acteur et celui de technicien.

Le même fossé qui oppose le CDD au CDI, et compromet la solidarité entre leurs détenteurs. Intermittents, les comédiens ont un besoin vital d’engagements, qui relève d’autant leur seuil de tolérance en cas de comportement inadéquat.

Salariés à l’année, les machinistes, éclairagistes et autres régisseurs bénéficient eux d’une meilleure protection sociale. Grâce à l’évolution des mentalités plutôt qu’à une volonté politique dans ce sens, les invisibles prennent aujourd’hui leur revanche.

Katia Berger

