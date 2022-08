Festival du film de Locarno – La rétrospective Douglas Sirk sera l’événement de Locarno Le 75e festival débute ce mercredi soir sur la Piazza. Il durera jusqu’au 13 août avec des découvertes et surtout des redécouvertes majeures. Pascal Gavillet

«Tout ce que le ciel permet» de Douglas Sirk. DR

Locarno débute ce mercredi soir et va fêter ses 75 ans en proposant mille et une découvertes, sur la Piazza et dans les salles. Mais aussi des redécouvertes qui en l’occurrence nous paraissent majeures. À savoir la rétrospective 2022. On le sait, et c’est même devenu une tradition, il s’agit en général de l’un des points forts de la manifestation.