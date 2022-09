À Genève, un marché spécifique – «La retraite des frontaliers est un labyrinthe plein de pièges» Paul Dao est à l’origine de Planifique, la première société de conseil créée avec deux associés pour aider les travailleurs frontaliers à préparer l’après. Basée au Grand-Saconnex, elle emploie aujourd’hui 48 salariés. Olivier Bot

«Ne pas se faire accompagner est un risque.» Paul Dao, fondateur de Planifique. DR

«On a assisté à de vrais drames. Des gens en pleurs, qui se retrouvaient à payer des sommes folles et à voir fondre leurs espérances de revenus comme retraité.» Paul Dao est un Français passé par la finance, les fiduciaires et les assurances avant de créer sa société qui est devenue Planifique. Avec ses deux associés, Nicolas Chalochet et Cédric Teppati, amis d’enfance passionnés par la planification financière, il crée à Genève «Planifique» en 2018, dédiée au cas particulier du frontalier retraité. «On était tous les trois dans une petite pièce au départ. Nous sommes 48 aujourd’hui dans nos locaux du Grand-Saconnex.» Et en 2020, les trois associés créaient une petite sœur à leur entreprise, baptisée Planifique Gestion Privée. Entretien avec Paul Dao, directeur commercial.