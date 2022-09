Oui à la réforme AVS 21 – La retraite à 65 ans pourrait relancer le combat féministe Après leur échec de dimanche, les femmes de gauche renouvellent l’appel à la grève en 2023. Soit à quelques mois des élections fédérales. Caroline Zuercher

Suite à l’acceptation d’AVS 21, des femmes ont exprimé leur colère ce lundi à Berne. KEYSTONE/Peter Schneider

«Ce vote, c’est une double peine, s’exclame Elisabeth, 65 ans. Moi, par exemple, j’ai longtemps travaillé sans contrat à durée indéterminée, car je m’occupais de mes enfants. Mon 2e pilier s’élève à 20’000 francs et je m’en sors grâce à ma rente de veuve… Beaucoup de femmes sont mal protégées et on leur demande encore de sauver l’AVS!»