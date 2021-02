Chômage – La restauration genevoise dans la tourmente En un an, 729 licenciements ont été enregistrés à l’OCE. Ce n’est qu’une partie des pertes d’emplois du secteur. Les RHT repartent à la hausse. Marc Bretton

Les établissements de restauration souffrent. Philippe Maeder

Ouverts, fermés, ouverts, fermés. Après un an de ce régime s’apparentant au supplice de la douche écossaise, la restauration fléchit. Selon les statistiques de janvier, l’Office cantonal de l’emploi (OCE) enregistrait 729 licenciements dans l’hôtellerie-restauration sur une année. Pour comparer, en un an 112 personnes inscrites à l’OCE avaient été engagées entre janvier 2019 et janvier 2020. Ce n’est qu’une partie des licenciements, puisque les travailleurs frontaliers licenciés sont inscrits en France et non en Suisse. Or les frontaliers représentent environ un tiers de la main-d’œuvre dans ce secteur.