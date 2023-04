Pénurie d’extras – La restauration drague les universitaires Alors que les restaurateurs peinent toujours à recruter, les cours de GastroVaud à l’UNIL ont attiré 250 étudiants. Alain Detraz

Benoît Riboulet présente l’art d’ouvrir une bouteille de vin. Facile dans son salon, l’exercice se révèle plus compliqué lorsqu’il s’agit de suivre les codes de la profession. Patrick Martin

La pénurie de personnel qualifié, exacerbée par la pandémie, est toujours d’actualité dans la restauration et l’hôtellerie. Pour y remédier en partie, GastroVaud a lancé une série de cours permettant d’acquérir gratuitement les bases du service dans un établissement public. C’est du côté de l’Université de Lausanne que la faîtière s’est tournée. Et son appel rencontre un certain succès auprès des étudiants: 250 d’entre eux ont répondu présent pour assister à trois soirées de cours intitulés «Le b.a.-ba d’un extra».