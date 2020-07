Port obligatoire du masque dans les commerces – «La responsabilité individuelle ne suffit pas!» Au premier jour de la nouvelle règle, celle-ci semble bien acceptée par le public genevois. Reportage de la Jonction aux Rues-Basses. Marc Moulin

Le port du masque est désormais obligatoire pour entrer dans les commerces. Ici, les gens font la queue pour entrer dans un magasin à la rue du Marché. Laurent Guiraud/ Tamedia

«Ce n’est obligatoire qu’à partir de 8 heures du matin, non?» Masquée déjà trente minutes avant l’entrée en force de la règle, comme deux autres clientes qui piaffent en ce mardi matin devant la Migros de la Jonction, Claudia guette l’ouverture du supermarché et prend quelques secondes pour nous raconter son rapport au masque. «Au début de la crise, je le portais, mais j’ai vu que les autres n’en faisaient pas autant et j’ai arrêté, raconte-t-elle. Un masque n’a jamais tué personne et il faut bien faire quelque chose en attendant un vaccin!»