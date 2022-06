Alors que neuf États ont déjà décidé d’interdire l’IVG, les partis politiques, les associations et même les entreprises réfléchissent aux moyens de contourner la mesure.

L’heure est à la riposte. Depuis la décision de la Cour suprême américaine vendredi de révoquer le droit à l’avortement incarné par l’arrêt Roe vs Wade du 22 janvier 1973, les partisans de l’IVG se mobilisent contre cette décision d’un autre temps. Désormais, c’est aux États de légiférer en la matière.

Neuf l’ont déjà interdit à ce jour. Et d’autres vont suivre. Mais tandis que les cliniques spécialisées du Missouri, de l’Alabama ou du Kentucky ferment leurs portes, des États démocrates, Californie et New York en tête, s’engagent à «défendre l’accès aux soins de santé de contraception, y compris à l’avortement». Ils prévoient notamment de créer un fonds afin de subventionner le transport de femmes empêchées ailleurs de mettre fin à leur grossesse.