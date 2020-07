Hôtellerie – La Réserve procéderait régulièrement à un «nettoyage» de son personnel Selon les employés, les personnes âgées et celles bénéficiant de beaucoup d’années d’ancienneté seraient les premières visées. Andrea Machalova

Selon les syndicats et les employés licenciés, les méthodes pratiquées par la Réserve seraient assez courantes dans la branche. Lucien Fortunati

Après le Richemond qui annonçait, il y a une dizaine de jours, devoir se séparer de l’ensemble de ses 130 employés, un autre cinq-étoiles de la place se trouve aujourd’hui dans la tourmente. Déjà suspectée de recourir au travail illégal («Le Matin Dimanche»), La Réserve procéderait depuis deux ans à un «nettoyage» régulier de son personnel. Les personnes âgées et celles comptant le plus d’années d’ancienneté seraient les premières visées, dénoncent plusieurs anciens employés. Situation que la crise économique liée au coronavirus et la chute des nuitées ne feraient qu’empirer.