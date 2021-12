Pour faire face à la 5e vague – La réquisition des cliniques passe mal Le courrier reçu de la médecin cantonale a heurté les chirurgiens et les cliniques, même si tout le monde se veut rassurant. Sophie Davaris

La médecin cantonale Aglaé Tardin demande que les locaux des cliniques privées soient à disposition jusqu’au 3 janvier. KEYSTONE

Sur le fond, tout le monde est d’accord: les secteurs public et privé doivent s’unir pour soigner au mieux les Genevoises et les Genevois du coronavirus. Mais sur la forme, il faut encore mettre de l’huile dans les rouages: c’est peu dire que le courrier adressé mardi par la médecin cantonale aux cliniques privées leur signifiant leur réquisition immédiate au service de l’hôpital public a échauffé les esprits. Le ton de la lettre a surpris. Et sur le fond, la mesure ne semble pas justifiée du côté du privé.