Des Rues-Basses très fréquentées, par un doux soleil d’arrière-saison; des installations sportives que se partagent, sans la moindre mesure sanitaire, de nombreux athlètes du dimanche; du télétravail «recommandé» mais si peu appliqué. Bienvenue dans la Genève de la deuxième vague.

Il est tentant, pour nos autorités, de pointer un doigt moralisateur vers la population. Bien sûr, chacun devrait faire un effort, ne fût-ce que par respect pour les malades et les soignants.

Pourtant, comment en vouloir à des Genevois bombardés de consignes floues et contradictoires? On force les magasins à fermer… sauf les librairies. J’adore les librairies! Mais le virus y entre-t-il moins que chez un marchand de disques?

Et le télétravail? L’ambiguïté permet à certaines entreprises de forcer leurs employés à venir au bureau. Et le masque? La Ville décide de le rendre obligatoire dans les Rues-Basses… sans le dire à personne!

Les autorités ont voulu prendre des mesures plus fines et plus ciblées qu’en mars. Une belle stratégie en théorie. Il serait temps de la confronter aux résultats obtenus. Des mesures moins fortes mais claires, par exemple rouvrir les magasins avec un protocole sanitaire drastique, ne seraient-elles pas plus efficaces?

L’adhésion de la population s’érode. Genève détient le record d’Europe des contaminations. Ces deux constats devraient conduire, à tout le moins, à reconsidérer une stratégie démentie par les faits.