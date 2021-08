Beaux-arts et cætera – La République de Gressyland se branche sur courant alternatif Au-delà d’une exposition de photographies pourtant remarquable, c’est un véritable état d’esprit qu’il faut aller découvrir sur ces terres. Reportage. Cécile Lecoultre

Nathalie Saugy et Pierre-André Kesselring, inventeurs de la République libre de Gressyland, lieu culturel indépendant, à découvrir dans la campagne d’Yverdon-les-Bains. Jean-Paul Guinnard

Une musaraigne trotte en travers du chemin qui ouvre la République libre de Gressyland sans que Nathalie Saugy et Pierre-André Kesselring ne s’étonnent. Dans ce bout de campagne d’Yverdon-les-Bains, les hors-la-loi et autres mammifères épris d’indépendance peuvent rugir en paix. Avec ironie, le maître des lieux précise: «Ici, ce sont les gentils qui gagnent à la fin. Et si tu crois que ça n’arrive qu’au cinéma, c’est que ta vie est un mauvais film.»

Sans viser les superproductions de Cecil B. DeMille, les décors transportent dans un univers cartoonesque où le Magicien d’Oz, Tintin ou le Petit Prince pourraient surgir derrière un hangar de carton-pâte. Comme dans les contes, la fée de ce moulin acquis en 2016 a longtemps été traitée de sorcière par son compagnon. «Comme Coluche, je l’appelais la «sinistre de la Culture» quand elle était municipale à la ville d’Yverdon, vers 2006. Nous avons eu de belles bagarres.»

«Je ne suis pas dans la mouvance complotiste, quand même!» Pierre-André Kesselring, artiste

Nathalie Saugy, désormais sa compagne, sourit. Elle en a vu d’autres. Tout le chapitre des Citrons Masqués notamment, quand Kéké, comme le surnomment ses amis et les autres, inventait un lieu culturel alternatif à Yverdon en 1997. Vingt ans et une double nécrose coronaire plus tard, l’agitateur passait le relais. «J’ai refusé les stents, notez. Je sentais bien que j’allais être embarqué dans une histoire que je ne contrôlais pas. J’ai attendu de savoir si c’était vraiment nécessaire…» Mais c’est une autre histoire.

Kéké le tatoué, Pierre-André le sage

Sur son bras gauche sèche un magnifique tatouage en Technicolor tout juste achevé par Félix Leu de Sainte-Croix, du célèbre clan auquel les Kesselring sont désormais apparentés. Ça gratte mais tant de sujets démangent le fringant baba de 65 ans. Inutile de le lancer sur la destruction des forêts amazoniennes, Bruno Manser «croisé au téléphone», sur les lobbies des géants pharmaceutiques, le mouvement des antivax ou la perversion des nouveaux empereurs de la politique politicienne: tout est peint et déversé dans ses toiles. «Je ne suis pas dans la mouvance complotiste, quand même!»

Une des peintures de Pierre-André Kesselring. DR

Pierre-André Kesselring n’expose pas vraiment son travail mais l’entasse contre les murs de son atelier, à disposition de ceux que ça intéresse. Une grange parmi d’autres dépendances de cet espace à rallonge. L’art se décline partout à Gressyland, avec plusieurs amplitudes. «Mais plus que la culture, ce dernier rempart avant la connerie, la République, c’est aussi une affaire de transmission. Éduquer les gens à ne pas se soumettre, ne pas sombrer dans un chemin de vie insipide…»

Ode à Greta, «une muse évidemment!» par Pierre-André Kesselring. DR

Dehors, deux ânes qui n’ont jamais connu le bât contemplent derrière leurs longs cils les muraux en l’honneur de Che Guevara, Martin Luther King ou Gandhi. Au bout du parking, un gigantesque portrait de Wei Wei interroge, trop loin pour déranger ces gracieuses créatures.

«Je vis dans le paradoxe, c’est sûr. Adepte de la désobéissance civile mais fertile…» Pierre-André Kesselring, artiste entrepreneur

«Je ne voulais pas que ce lieu se fige mais qu’il reste évolutif. Tiens, pour le moment, je suis en train de retaper des roulottes, des anciens chars à foin. Chaque attelage sera emménagé pour un artiste.» Et d’ouvrir la porte d’une caverne d’Ali Baba. «J’ai acquis plusieurs caisses de papiers, sculptures et créations de ce Napo, un type émanant de l’art brut, je les remets en valeur.» Quant à exploiter l’endroit comme un vulgaire parc d’attractions, pas question. La République vit sans subventions ni dîme prélevée au visiteur. «Je préfère la notion d’impôt participatif, chacun verse ce qu’il veut.»

Design chic postindustriel

L’atmosphère transpire le design chic postindustriel, pas la brocante poussiéreuse. «Je vis dans le paradoxe, c’est sûr. Adepte de la désobéissance civile mais fertile, militant pour la fantaisie subversive mais soucieux de ne pas dépenser les sous que je ne possède pas, amoureux de Serge Reggiani et de rock metal… je refuse de m’accrocher à des certitudes. Nous sommes condamnés à évoluer.» Le neveu de Rolf Kesselring, ancien rebelle notoire dans l’underground romand et complice de feu Hugo Pratt, se décrit encore comme «très organisé». À la réflexion, sous les rouflaquettes piratées chez Corto Maltese persistent de mûrissantes élégances.

«C’est presque comique… les gens s’étonnent que nous ne cherchions pas à rentabiliser cet endroit.» Pierre-André Kesselring, artiste entrepreneur

La rigueur d’ailleurs, semble essentielle pour maintenir ce «Disneyland de la rébellion» autonome envers et contre tout. «Nous pourrions ouvrir une buvette, j’ai la patente adéquate. Mais rien qu’à imaginer les contraintes administratives, les règles de sécurité, etc. , non. C’est presque comique… les gens s’étonnent que nous ne cherchions pas à rentabiliser cet endroit. Mais enfin! Il n’y a pas que le profit dans la vie, du moment que nous pouvons tourner…» Et l’éternel impénitent de rappeler qu’avec un peu d’ingéniosité, il y a toujours «moyen de moyenner». Seule exigence dans cette République: «Esprit correct exigé.» Une définition en constante évolution, évidemment.

Nathalie Saugy et Pierre-André Kesselring ont fondé en 2018 la République libre de Gressyland, lieu culturel indépendant. Jean-Paul Guinnard

Les Deriaz de Baulmes, photographes depuis six générations Afficher plus Émanant du colossal fonds Deriaz, «Flâneries en couleurs et noir blanc» à Gressyland peut paraître modeste. La concision de cette présentation démontre pourtant en un regard la formidable pérennité du gène photographique dans une même dynastie. Pour l’anecdote, à la quatrième génération, en 1979, les Deriaz avaient déjà eu droit aux honneurs du Musée des arts décoratifs à Lausanne. À croire que le nitrate d’argent et autres mystérieuses chimies appartiennent à leur ADN. Tout commence aux balbutiements de la photographie, quand Alphonse I (1827-1889), fou de voyages, court le monde. Après l’Océanie où, dit sa légende, il a implanté la culture du chou en Nouvelle-Zélande, le Suisse de Baulmes vit à Paris et, voisin du neveu de Nicéphore Niépce, s’initie à la capture d’images sur plaques de verre. De retour au pays, il ouvre une boutique à Morges où, avec son appareil à soufflet, il se spécialise dans le portrait. Son fils Armand (1873-1932) hérite de cette passion en développant une autre discipline naissante, la carte postale. Un fils unique, Alphonse II (1915-1995), reprend le flambeau et, comme une spécificité génétique qui parfois saute une génération, voyage comme son aïeul. Avec sa voiture au coffre rempli d’appareils, il sillonne et documente l’Europe jusqu’à ce que la Seconde Guerre mondiale interrompe ses vagabondages. Ses descendants perpétuent la tradition. Dans l’exposition, le glamour d’une sensuelle séquence californienne aux couleurs saturées contraste avec les sobres sépias de jadis, œuvre d’André Deriaz dans les années 1980. La relève est assurée – voir l’activisme muséal d’Armand Deriaz, les recherches esthétiques de Sarah Deriaz ou le minimalisme architecturé de la série «S’étranger» de Valerio Morreale, le petit dernier, fraîchement sorti de l’école de photographie de Vevey. Dans cet album de famille quasi unique vibre un monde aussi intime que patrimonial. L’aînée de la quatrième génération des Deriaz, Anne Lise, aime à citer une autre baroudeuse, Ella Maillart, pour définir l’objectif de cette lignée de photographes: «Le passé est mort mais sert à préparer l’avenir.» Alphonse Deriaz I, «Mardi gras. La Ferté sous Jouarre», France, 1868. Une des premières photos réalisées par la dynastie des Deriaz, six générations d’artistes exposés à Gressyland. DR

