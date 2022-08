Lettre du jour – La reprise des vols est désastreuse Opinion Courrier des lecteurs

Chambésy, 3 août

Tout le monde sait que le réchauffement climatique entraîne la destruction de notre environnement et que tout un chacun doit limiter sa consommation en énergie. Et que constate-t-on?

Les médias ne cessent d’annoncer avec enthousiasme que les vols ont repris «presque aussi nombreux qu’avant la pandémie». De plus, ces mêmes médias prétendent que des retards ou annulations de vol sont des catastrophes. Au lieu de rappeler que l’aviation est un des facteurs les plus importants en production de CO 2 et que nous devrions restreindre nos déplacements.

D’autre part, la pollution atmosphérique due à l’aviation est très importante. Cette dégradation de la qualité de l’air n’est que trop rarement citée et rappelée.

Enfin, aucune mention de la perte de qualité de vie des riverains de l’aéroport de Cointrin. Celui-ci s’en moque. À titre d’exemple, durant la semaine du 23 au 29 juillet, de 23 h à minuit, une moyenne de 27 mouvements a eu lieu chaque soir. Cela représente un bruit agressif toutes les 2,5 minutes. Ainsi les heures d’un sommeil réparateur sont non seulement altérées mais raccourcies. Il est urgent que cesse la publicité pour les vols low cost qui nous empoisonnent par leur bruit et leur pollution.

Vivement que cesse cette autodestruction due entre autres à la frénésie de voyages en avion! Vivement que TV, radios, journaux, réseaux sociaux rappellent que notre avenir dépend de notre modération.

Jeanne-Marie Killisch

