Trafic à Genève – La rentrée a un goût de bouchon Les embarras connus avant la pandémie tendent à revenir. Parfois en pire. Les pendulaires s’en rendent bien compte. Marc Moulin

Il est préférable d’éviter l’axe du pont Butin en direction de Lancy en fin de journée. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Deux femmes pendulaires résidant dans le sud du canton sont formelles: cette rentrée 2021 n’est pas une partie de plaisir quand il faut se déplacer. «Il y a désormais des bouchons même sur les routes de campagne, ce qui me force à prendre des raccourcis au travers des villages, et une fois parvenue aux portes du centre-ville, je mets un bon quart d’heure pour y entrer», raconte Daphné, automobiliste par obligation au vu de ses contraintes professionnelles et des faibles cadences de bus dans son village rural. Pour elle, «c’est légèrement pire que ce qu’on connaissait avant le Covid».