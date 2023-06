Ville de Genève – La rénovation du préau de Pâquis-Centre repoussée Le chantier de végétalisation de la cour d’école devait avoir lieu cet été durant les vacances scolaires afin de réduire les nuisances pour les enfants. Théo Allegrezza

Un grillage provisoire a été mis en place à l’automne 2022 autour du préau de l’école de Pâquis-Centre afin de restreindre l’accès de ce périmètre aux dealers de drogue. STEEVE IUNCKER GOMEZ

Attendue depuis des lustres aux Pâquis, la rénovation du préau de l’école de Pâquis-Centre n’aura pas lieu durant les vacances scolaires, comme l’avaient pourtant promis les autorités de la Ville de Genève. «À mon grand regret, il n’est plus envisageable de démarrer cet été», a déclaré mardi devant le Conseil municipal Frédérique Perler, en réponse à une question de l’élue d’Ensemble à Gauche (EàG) Brigitte Studer. La magistrate s’est justifiée en invoquant les délais de la procédure législative et administrative.

Les associations qui ont participé à l’élaboration de ce projet, comprenant une large végétalisation de la cour d’école, ont été informées de ce report il y a deux semaines. «On est très déçues. C’est important pour le quartier que les choses se fassent. Il y a une forme de découragement», réagit Brigitte Studer, par ailleurs membre de l’association d’habitants Survap.

Îlot de fraîcheur bienvenu

En mars, le projet de rénovation avait fait l’objet d’un débat tendu au Conseil municipal. Le vote du crédit de 4 millions de francs n’était pas gagné d’avance. Une bonne partie de la gauche avait annoncé son opposition en raison de l’instauration prévue d’une barrière définitive de 1,6 mètre autour du préau à la place du grillage provisoire mis en place l’automne dernier. La fermeture nocturne de l’enceinte avait été décidée quelques mois plus tôt afin de mettre un terme au trafic de drogue et aux déprédations.

Face au risque de voir l’ensemble du projet rejeté, Frédérique Perler avait affirmé que le chantier pourrait débuter dans «deux mois» et exhorté les élus à «prendre [leurs] responsabilité». «Si cette proposition n’est pas validée, les travaux ne pourront pas commencer fin mai et se faire durant les vacances scolaires. Vous serez en train de pénaliser toute la population et les enfants du quartier», avait insisté la cheffe du Département des constructions. Le texte avait été adopté grâce à une majorité formée par la droite, le Centre et quelques voix socialistes.

Objectif: été 2024

Mais il a ensuite fallu, selon Frédérique Perler, attendre deux mois, soit le 25 mai, pour que le Canton approuve formellement ce vote. Et deux semaines de plus pour que les fonds soient effectivement libérés, a précisé la magistrate. L’objectif, désormais, est une ouverture du chantier «avant l’été prochain si l’autorisation de construire est délivrée rapidement et qu’il n’y a pas de recours». Les travaux devraient avoir lieu durant le temps scolaire «hormis les interventions très bruyantes», a ajouté Frédérique Perler.

La transformation du préau en un «îlot de fraîcheur» revêt un caractère indispensable dans ce quartier très dense et dépourvu d’espaces verts. La rénovation mise sur des matériaux naturels et comprend également la mise en place de nouveaux jeux et d’œuvres d’artistes.

