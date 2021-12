Architecture – La rénovation du Lignon primée Le bureau d’architecture Jaccaud + Associés a reçu le Lapin d’or de «Hochparterre» et du Musée du design de Zurich. Cathy Macherel

Le quartier du Lignon et ses façades colorées. Les architectes ont conçu une intervention pour améliorer l’efficacité thermique, sans que cela ne dénature l’aspect extérieur des immeubles. LUCIEN FORTUNATI

Le Lignon ne fait pas seulement parler de lui pour ses feux de cave ou les combines des marchands de sommeil. La rénovation du plus grand ensemble d’habitation de Suisse se voit récompensée par un prestigieux prix d’architecture décerné chaque année par le magazine alémanique «Hochparterre» et le Musée du design de Zurich. Le lauréat est le bureau genevois Jaccaud + Associés, qui a conduit ce long et délicat chantier.