Votation communale – La rénovation du Forum Meyrin devra attendre Le référendum lancé par l’UDC contre un crédit d’étude de 3,2 millions de francs a été plébiscité par plus de 60% des votants. Il va falloir tout recommencer. Xavier Lafargue

L’avenir immédiat du Forum Meyrin, qui sera fortement impacté par le mégachantier du Cœur de cité, s’assombrit. DR

C’est une claque pour la gauche et le Conseil administratif meyrinois. Ce 29 novembre, la population de la Cité satellite a dit non à un crédit d’étude de 3,235 millions de francs pour la rénovation du Forum Meyrin et la relocalisation de ses activités pendant la durée des travaux du projet Cœur de cité. Celui-ci prévoit notamment la construction d’une nouvelle mairie et la mise en souterrain de l’énorme parking du centre commercial. Il devrait durer jusqu’en 2025 et va fortement impacter le centre culturel meyrinois, qui se trouve au centre de ce mégachantier.