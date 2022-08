Chantier de cinq ans – La rénovation des Bastions disperse l’université Les travaux lancés en 2018 commencent dans le bâtiment principal. Les cours et les bibliothèques des facultés de lettres et de théologie sont relocalisés. Alice Randegger

Le bâtiment principal des Bastions sera en travaux dès septembre. L’aile Jura, à droite, elle, a rouvert au public début août. LAURENT GUIRAUD

La rentrée universitaire de septembre s’annonce mouvementée pour les Facultés de lettres et de théologie de l’Université de Genève, ainsi que pour la Maison des langues et l’École de langue et de civilisation françaises. En cause, le début des travaux du bâtiment central des Bastions.