Sur les traces du groupe d'intervention (3/5) – La rencontre Reagan-Gorbatchev, sous haute surveillance En 1985, le sommet américano-soviétique mobilise 3000 soldats et policiers à Genève.

Chloé Dethurens

1985 – opération « ALBATROS » L'aéroport gardé par troupe lors de la rencontre Reagan-Gorbatchev

«Un contrôle des frontières renforcé, des soldats armés qui tireront après une seule sommation, de fréquents contrôles d’identité et des manifestations interdites.» Nous sommes en 1985. À quelques jours de la rencontre entre Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev à Genève, le dispositif de sécurité transpire dans la presse locale. Avec 3000 soldats et policiers mobilisés, les mesures sont lourdes. En pleine guerre froide, le Groupe d’intervention de la police genevoise (GIPG) fait partie des forces engagées pour assurer la sécurité de ces VIP.