La renaissance de Tilos, la première île verte de la Méditerranée

Pour Nana Ileopoulos, l’ère de l’équation Europe = Troïka n’est plus qu’un lointain souvenir. Le vent (pas que dans le sens figuré, dans ce cas) a tourné. Et – pour elle – l’UE ne signifie plus qu’une seule chose aujourd’hui: la certitude que cette année, le repas de Noël ne partira pas en fumée à cause d’une dinde à moitié cuite, comme en 2018. «Le dernier 25 décembre? Je préfère l’oublier», déclare la jeune employée de l’Alpha Bank de Tilos en riant. Tout semblait parfait: la famille était réunie, il y avait plein de cadeaux à ouvrir. Puis, tout à coup, le black-out complet. «Avec le mauvais temps, c’est la norme, j’en ai vu des milliers.» Mais ces six heures sans électricité ont bouleversé tout notre programme. Le rôti dans le four (éteint) est resté cru. Et la fête a dû être reportée au lendemain pour cause de pénurie d’électricité.

Cette année – pour la plus grande joie de Nana –, ça n’arrivera pas. Grâce aux 12 millions d’euros alloués par Bruxelles, Tilos est depuis janvier la première île méditerranéenne entièrement alimentée par des énergies renouvelables. «Et l’ère des black-out est terminée», assure la maire Maria Kamma. «Grâce au vent et au soleil», s’enthousiasme Dimitris Zafirakis, professeur à l’Université d’Attique de l’Ouest, alors qu’il se tient sous la pâle éolienne de 800 mégawatts installée sur la pointe nord de Tilos. «Nous l’avons mise en service au début de l’année, en même temps qu’un parc photovoltaïque de 160 mégawatts», explique le responsable du projet. Et elle fonctionne à merveille: l’ancienne ligne électrique sous-marine raccordée à la centrale à gasoil de Kos – celle qui nous approvisionnait encore en électricité il y a quelques mois – ne fonctionne plus qu’en cas de besoin. «Nous fournissons désormais de l’électricité propre et constante aux 300 habitants de Tilos ainsi qu’aux 31 000 touristes qui viennent ici l’été – assure Dimitris Zafirakis – ce qui permet d’économiser 500 tonnes de carburant par an. Un modèle à mettre en place – espère l’Union européenne – sur toutes les petites îles de la Méditerranée.

À la pointe sur l'environnement

«Cette idée d’indépendance énergétique remonte aux années 90», explique Maria Kamma. Tilos, petite île de l’archipel du Dodécanèse située loin de tout, a toujours été un laboratoire avant-gardiste. Il s’agit de la première île à avoir aboli la chasse (des dizaines d’oiseaux menacés d’extinction passent par ici durant leur migration) et de la première commune grecque à avoir célébré le mariage de couples homosexuels. Et sur place, la question environnementale constituait déjà une priorité bien avant la naissance de Gretha Thunberg. «Le gouvernement grec a ignoré notre rêve d’électricité verte pendant trente ans», poursuit la maire. «Alors, quand nous avons entendu parler du programme Horizon 2020, nous avons immédiatement soumis notre projet. Et c’est lui que Bruxelles a choisi de financer parmi 83 autres projets.»

Tous ont reconnu à l’unanimité qu’il était nécessaire de couper le cordon ombilical au gasoil qui reliait l’île à Kos. «Il suffisait que l’ancre d’un bateau déchire la partie sous-marine du câble ou qu’un peu de sel se dépose sur les isolateurs de la ligne pour que nous nous retrouvions plongés dans l’obscurité pendant des heures», explique Edi Stefanakis, qui travaille dans l’agence de voyages du même nom. Une fois, ça va. Mais quand ça se produisait trois, quatre, cinq fois de suite – et ça arrivait souvent –, c’était un désastre pour tout le monde. Le repas de Nana n’est que la pointe de l’iceberg. «Il y a dix ans, après septante heures de black-out, j’ai dû jeter une centaine de kilos de viande stockés dans les chambres froides», se souvient Panagiotis Hatzigiorgiou, le boucher de Tilos. Un désastre, car ici, les ravitaillements arrivent au compte-gouttes, surtout en hiver. «Ici, je suis le seul médecin dont disposent les humains et les animaux», explique Nikiphoros Kavoukidis, médecin de l’armée détaché sur l’île pour six mois afin de garantir une assistance sanitaire. «Sans électricité, je ne peux pas faire d’aérosols aux personnes âgées et je n’ai pas accès aux dossiers des patients.» Même le secteur du tourisme, l’«or» de l’île, pâtit de cette situation: «Il faut expliquer aux touristes pourquoi il y a des torches et des bougies dans toutes les chambres, ça n’a rien d’une belle publicité», se plaint Hippokratis Logothemis, 92 ans, qui s’est acheté le plus bel hôtel de la plage d’Eristos avec l’argent qu’il a gagné en Allemagne en tant que chauffeur.

Plus besoin de torches

Maintenant que Tilos est autonome – énergétiquement parlant –, les torches et les bougies devraient être remisées au grenier. «Nous avons développé un système de contrôle «intelligent» capable de gérer les pics de consommation estivaux», explique Dimitris Zafirarkis. Dans les maisons sont installés des compteurs intelligents qui dialoguent en temps réel avec la centrale, où un algorithme calcule — sur base des prévisions en matière de vent et de soleil — la quantité d’énergie à produire. «Et durant les heures les plus congestionnées, le logiciel désactive automatiquement les trois pompes d’eau de l’île pour les relancer la nuit.» Les accumulateurs fabriqués en Italie par Fzsonik («un modèle innovant qui ne souffre pas de la chaleur», assure Luca Visconti, concepteur de projet de l’entreprise) font des provisions pour prévenir le risque de black-out. «Le décret «Petites îles» devrait nous aider à reproduire le projet Tilos en Italie», explique Mario Vona, directeur commercial du groupe italien. «Nous avons procédé à une étude de faisabilité pour Favignana, mais je pense que nous sommes dans l’impasse.» Ce projet a un sens: «Une île verte attire plus de tourisme», assure la maire Maria Kamma. «Mon rêve, après cette phase initiale où les gains réalisés permettent de payer les investissements privés, est de faire profiter mes concitoyens des avantages économiques de ce choix écologique.» Avant de pouvoir profiter d’une facture énergétique nulle, les habitants de Tilos se contentent de la fin des black-out. Et Nana a déjà réservé sa dinde pour Noël. Avec une certitude: quel que soit le temps, le vent et le soleil lui permettront de passer un 25 décembre sans surprises «électriques».»

