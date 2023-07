Le point sur les travaux – L’Église du Sacré-Cœur devrait renaître pour Pâques 2024 La rénovation vise à offrir une enceinte accueillante pour diverses communautés, tout en privilégiant l’ouverture et la lumière naturelle. Nils Gauderlot

Ce 20 juillet 2023, les ouvriers placent des tuiles sur le nouveau toit de l’Église du Sacré-Cœur de Genève, à proximité de la Place Neuve et du Grand théâtre. NILS GAUDERLOT

Le 19 juillet 2018, un feu ravageait l’église du Sacré-Cœur derrière la place de Neuve. Depuis deux ans, Stéphane Franck, chef de projet, réalise de fond en comble avec son équipe des travaux colossaux de rénovation et de reconstruction. Où en-t-on? La «Tribune» l’a accompagné pour le découvrir.

La visite commence par un rappel historique: «Les plus anciennes pierres de ce bâtiment datent de l’époque de James Fazy, vers 1850, indique Stéphane Franck. L’une des réformes majeures qu’il avait entreprise était la séparation de l’Église et de l’État, en reconnaissant la liberté de culte et en garantissant l’égalité des citoyens devant la loi, indépendamment de leur religion.»

Ce rappel permet de comprendre l’impressionnante diversité des choix faits pour ces travaux, laissant dans une même enceinte place à plusieurs communautés différentes, francophones et hispanophones.

La rénovation a été pensée en privilégiant aussi une grande ouverture pour offrir une visibilité optimale et permettre une abondante lumière naturelle. Cela a été réalisé grâce à une verrière et des planchers vitrés qui s’étendent jusqu’au sous-sol dans la crypte.

Restaurant et bureaux

L’un des objectifs principaux est également de rendre le bâtiment fonctionnel et autonome financièrement. Pour cela, des espaces locataires pour des bureaux ont été intégrés. L’église est toujours présente, mais de nouveaux lieux ont été créés, tels qu’un restaurant doté d’une cuisine professionnelle, un espace pour les réunions de la paroisse, des bureaux pour les associations francophones et hispanophones ainsi qu’une salle des fêtes.

Le chantier se décompose en plusieurs étapes, dont la dépollution, la démolition et la reconstruction avec, pour la toiture, une charpente préfabriquée en métal et bois faite de matériaux de haute qualité. Une partie du toit est faite en verre «intelligent», connectée à l’électricité; celle-ci permet par exemple de réduire drastiquement la pénétration de la chaleur en se fonçant automatiquement en cas de température intense, tout en laissant passer la lumière.

Pour l’heure, le toit représente la dernière grande avancée des travaux. Grâce à des conditions météorologiques favorables – sans pluie – la structure principale en charpente a pu être montée très rapidement, en l’espace de cinq semaines. Il ne reste qu’à placer toutes les ardoises.

À noter que le bâtiment abrite également des espaces de culte catholique dans un agencement moderne, favorisant l’interaction entre les fidèles et les prêtres.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.