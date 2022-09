Plainpalais – La remarquable maîtrise culinaire de Benjamin Garin Dans son Odéon, il multiplie les gestes sublimant les mets de la belle cuisine traditionnelle/ Alain Giroud

Benjamin Garin, Chef du restaurant l Odeon dans la salle d’un restaurant à l’ancienne. Magali Girardin

Un bistrot à l’ancienne qui n’a pas perdu son âme. Des tables anciennes en bois, des murs en pierres de taille, des ardoises annonçant le menu et les vins, de vieilles affiches, on est heureux dans cet Odéon que Benjamin Garin a si bien préservé. Le bonheur est d’autant plus complet que son approche bistrotière contribue à l’harmonie du lieu. Ce chef a été formé à ses débuts au Vallon par Daniel Huvet, le pape de la cuisine lyonnaise, qui avait lancé le Bœuf rouge il y a bien longtemps. Benjamin a passé ensuite dans les cuisines de Philippe Chevrier. Peut-on rêver meilleurs professeurs?