32e triathlon de Genève – La relève helvétique grimpe en flèche au pied du Jet d’eau La Fribourgeoise Alanis Siffert et le Genevois Tom Hug, déjà vainqueur en 2021, ont remporté le Half, l’épreuve phare du week-end. Samedi, Imogen Simmons s’est rassurée. Pascal Bornand

1 / 6 La joie de Tom Hug, vainqueur comme l’an passé du semi-Ironman de Genève. BASTIEN GALLAY/LPS

À voir les minots piaffer au bord de la plage ou enfiler leurs baskets à la diable, le triathlon – en fait, un aquathlon pour eux, le vélo viendra plus tard – est l’enfance de l’art. «Il est l’un des rares sports d’endurance qui peut se prévaloir d’une pratique aussi ludique», vante Thomas Huwiler, dauphin dimanche de Tom Hug lors du semi-Ironman et parrain de la manifestation. «Pour moi, contribuer à populariser et démocratiser le triathlon est une belle mission», ajoute l’amateur éclairé, prof d’école lorsqu’il nage, roule ou ne court pas.