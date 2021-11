Après Nicola Spirig – La relève du triathlon suisse manque de moyens L’ancien vice-champion d’Europe Mike Aigroz et deux compétiteurs prometteurs racontent la complexité pour les jeunes de percer dans notre pays. Pierre-Alain Schlosser

Mike Aigroz (au centre) a accueilli Maxime Fluri (2 e , combinaison bleue) et Pierre Moraz (3 e , combinaison noire) à l’arrivée du Supersprint du Triathlon de Lausanne. FLORIAN CELLA

En observant froidement le palmarès olympique du triathlon suisse, il y a de quoi se pavaner. Depuis 2000, Brigitte McMahon, Magali Di Marco, Sven Riederer et surtout Nicola Spirig nous ont fait croire que la Suisse est une nation de triathlon. Mais qu’en est-il vraiment?

Directeur technique du Triathlon de Lausanne, le vice-champion d’Europe de longue distance Mike Aigroz rappelle une cruelle réalité.

«Dans les années 2000, on a eu une génération d’athlètes qui ne venaient pas du triathlon, relève-t-il. On a eu le mérite d’émerger à ce moment, avec un peu de chance. Mais la réalité de ces douze dernières années est incarnée par la seule Nicola Spirig. Si on devait la comparer à d’autres sportifs, ce serait Messi ou Federer. Il faut juste se rendre compte qu’on a affaire à une athlète extraordinaire. Quand j’en parle, j’en ai des frissons. Quand je courais encore, je me souviens d’elle comme junior. Elle se rongeait les ongles de nervosité et là, elle a terminé ses cinquièmes Jeux olympiques.»